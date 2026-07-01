Gobierno destina más de S/ 196 millones para fortalecer respuesta ante sismos y tsunamis

El Gobierno destinó un total de S/196,346,552 como presupuesto del Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 (PLANSIS) para este año, a fin de reducir el impacto frente a sismos, tsunamis y otros desastres naturales. La medida, aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Decreto Supremo N.º 082-2026-PCM, beneficiará a más de 21 millones de ciudadanos que residen en zonas de riesgo.

El plan permite la ejecución de 56 intervenciones por parte de 25 instituciones del Estado, priorizando acciones en sectores estratégicos y de apoyo a emergencias. El PLANSIS 2026-2028 es un instrumento de cumplimiento obligatorio que articula a los tres niveles de gobierno para enfrentar los peligros derivados de la ubicación del Perú en el "Cinturón de Fuego del Pacífico".

Inversión por sector vivienda y Defensa

El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha destinado cerca de S/156 millones para el reemplazo de redes de agua potable y alcantarillado en zonas de muy alto riesgo, el financiamiento del Bono para reforzamiento de viviendas vulnerables y la asistencia técnica en seguridad de edificaciones. El sector Ambiente, mediante el IGP y el INAIGEM, cuenta con S/15 millones para la operación de la Red Sísmica y Acelerométrica Nacional y el Sistema de Alerta Sísmica del Perú.

Por su parte, el sector Defensa dispone de S/12.7 millones para brigadas especializadas de búsqueda y rescate de las Fuerzas Armadas, elaboración de cartas de inundación y monitoreo de tsunamis.

Presupuesto para sector Interior

El sector Interior asignó S/5.2 millones para brigadas de la Policía Nacional y capacitación de Bomberos Voluntarios en rescate de estructuras colapsadas. INGEMMET cuenta con S/2.2 millones para estudios de fallas geológicas, mientras que el CISMID-UNI realizará estudios de riesgo sísmico y ensayos de alternativas constructivas.