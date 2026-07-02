Congreso archiva denuncia que presentó Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja

Tras un breve debate, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia contra el canciller Carlos Pareja, por presuntas irregularidades en el voto de los peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta.

Según indica el informe de calificación, no se acreditó la existencia de una infracción o delito de función atribuible a Pareja Ríos. Además, la organización y fiscalización de los comicios corresponden a los organismos electorales y no a la Cancillería.

TRASLADO DE ACTAS

La denuncia fue presentada el 22 de junio por Pablo Salas, personero del partido político Juntos por el Perú, agrupación que acusó al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de presuntas irregularidades en el traslado de las actas de votación del extranjero.

Señalan que sorpresivamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ordenó un cambio del sistema de digitalización inmediata de las actas por su envío físico mediante valijas diplomáticas; consideran que ello afectó la cadena de custodia.