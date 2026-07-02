Premier Arroyo: Ejecutivo busca una transferencia de mando ordenada y conforme a la Constitución

El premier Luis Arroyo señaló que el Gobierno de transición del presidente José Balcázar Zelada está empeñado en desarrollar una transferencia de mando ordenada, transparente y conforme a lo que indica la Constitución.

Dijo también que el Poder Ejecutivo dejará al próximo gobierno un país con una economía en permanente crecimiento, instituciones totalmente operativas y en condiciones para asegurar la continuidad de las políticas públicas.

INSTITUCIONES OPERATIVAS

“El Ejecutivo entregará al nuevo gobierno un país en marcha, con una economía en crecimiento, instituciones operativas y condiciones que permitan asegurar la continuidad de las políticas públicas”, declaró.

Finalmente, el jefe del Gabinete manifestó que nuestro país atraviesa hoy en día un proceso de transición democrática que requiere de los actores políticos responsabilidad, serenidad y, por supuesto, respeto por la institucionalidad.