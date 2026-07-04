Premier Luis Arroyo: Este Gobierno devolvió la estabilidad política e institucional al país

El premier Luis Arroyo señaló que el principal legado del Gobierno será haber devuelto la estabilidad política e institucional al país, que pasaba por “vacancias presidenciales, censura de ministros, protestas sociales en las regiones y la recesión económica”.

Destacó que este clima de estabilidad permitió garantizar la continuidad del orden democrático y el respeto a la voluntad ciudadana durante el reciente proceso electoral, donde todos los integrantes del Ejecutivo actuaron con “absoluta neutralidad”.

FENÓMENO EL NIÑO

Por otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que las últimas semanas, el Gobierno centró todos sus esfuerzos en enfrentar los principales desafíos, como la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones preventivas frente al fenómeno El Niño.

Finalmente, en lo que se refiere a la economía, sostuvo que la estabilidad política favoreció el crecimiento, que actualmente supera el 3,7 %, pese a factores adversos como la rotura del ducto de Camisea, los efectos climáticos y el contexto electoral.