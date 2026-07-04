Patricia Juárez: Sería extraordinario que Rafael López Aliaga reciba su credencial y jure como senador

En entrevista con RPP, la legisladora y senadora electa por Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori será conciliador y que “no existe ningún ánimo de vendetta, ningún ánimo de agresión", como ya lo ha dicho la presidenta electa.

Respecto al indulto humanitario solicitado por el expresidente Alejandro Toledo o el salvoconducto para la expremier Betssy Chávez, indicó que el tema todavía no se ha analizado y que seguramente se verá cuando Fujimori Higuchi asuma oficialmente el cargo.

PROMESA DE CAMPAÑA

Sobre Rafael López Aliaga, quien optó por no jurar como senador, dijo que "sería extraordinario que reciba su credencial y jure como senador, para que los votantes que lo escogieron estén satisfechos, pues su voto ha tenido la utilidad que esperaban", puntualizó.

Finalmente, dijo que una de las primeras acciones del Ejecutivo será materializar la promesa de campaña referida a la conformación de una comisión de juristas. Este grupo, junto al nuevo Parlamento, se encargará de proponer correcciones a las llamadas "leyes procrimen".