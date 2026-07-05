Política

Hace 5 horas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: 83 organizaciones políticas participarían en comicios de octubre

Informe revela que los movimientos regionales tendrán su menor participación desde su creación en 2002. Más de 26 millones de peruanos están habilitados para elegir a más de 13 mil autoridades.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el informe "Analítica Electoral N.° 2", que analiza el panorama de los comicios subnacionales. De acuerdo con los resultados de las primarias de mayo, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se prevé la participación de 83 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales.

Sin embargo, tras la conformación de alianzas, la cifra final podría reducirse a 41 partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas, aunque dependerá de las inscripciones validadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

El documento, elaborado por Manuel Ponte Torrel y Carlos Vásquez Valverde, destaca que la presencia de movimientos regionales ha caído a su nivel más bajo desde que se crearon en 2002. Además, señala que el número de organizaciones participantes se asemeja al registrado en los procesos de 2002 y 2006.

Detalles de la votación

El 4 de octubre están convocados 26,266,645 ciudadanos para elegir a 13,148 autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1,696 distritos. Se renovarán 25 gobernaciones, 196 alcaldías provinciales y 1,696 alcaldías distritales, además de consejeros y regidores.

Por primera vez, los distritos de Alto Trujillo (La Libertad) y Santa Rosa de Loreto (Loreto) participarán en una elección subnacional. El informe también aborda los efectos de reformas como la eliminación de la paridad horizontal y la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.


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