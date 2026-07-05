JNE oficializa proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la Republica electa

Mediante resolución Nº 1625-2026-JNE publicada en el diario El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este domingo la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

En la norma, el organismo electoral también acreditó a Luis Galarreta como primer vicepresidente y a Miguel Torres como segundo vicepresidente. Asimismo, dispuso que se remita la resolución y el acta de proclamación al Congreso.

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

La decisión se formaliza tras verificar la culminación de la segunda vuelta electoral, la resolución de las controversias e impugnaciones y la inexistencia de procedimientos pendientes. Según el acta de proclamación, la votación culminó así:

El partido Fuerza Popular obtuvo el 50.13% de los votos válidos, lo que representa un total de 9 millones 223 mil 396 sufragios. Mientras la agrupación Juntos por el Perú alcanzó el 49.86% de la votación, equivalente a 9 millones 173 mil 755 votos.