Luis María Cuculiza tras proclamación de Keiko Fujimori: “Tenemos una mujer honesta y valiente”

Tras el conteo de actas al 100 % de la ONPE y la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró a Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta presidencial frente a Roberto Sánchez, la excongresista Luisa María Cuculiza saludó la elección de Fujimori Higuchi como nueva mandataria del país.

Durante una entrevista en Canal N, la exparlamentaria destacó el ímpetu de Fujimori Higuchi para no darse por vencida y lograr su objetivo de llegar a la Presidencia de la República. Además, agradeció a los más de 9 millones de ciudadanos que respaldaron a la lideresa de Fuerza Popular.

“Ya era hora de que el Perú tenga una presidenta como Keiko Fujimori. Demoró mucho, pero demos gracias a Dios de que tenemos una mujer honesta y valiente, que se va a encargar del país de una manera muy correcta. Esto es en beneficio de todos”, comentó.

MENSAJE QUE LE DEJÓ A KEIKO FUJIMORI

En medio de la conversación, Luisa María Cuculiza reveló que habló con la mandataria electa y le aconsejó no retroceder en las decisiones que tome en beneficio de la población. “Sé fuerte, corajuda y nunca des marcha atrás cuando tomes una determinación”, señaló la excongresista, quien agregó que Fujimori está convencida de que deberá gobernar con carácter firme y mucha bondad.