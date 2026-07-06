Miguel Torres confirma que Keiko Fujimori se reunirá con Julio Velarde esta tarde

El vicepresidente electo, Miguel Torres, confirmó este domingo que Keiko Fujimori sostendrá una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, programada para este lunes 6 de julio.

"Mañana lo vamos a visitar a Julio Velarde", afirmó Torres en el programa dominical Sin Rodeos con Milagros Leiva. Dicho encuentro forma parte de los primeros pasos de la futura administración y se centrará en el futuro del ente emisor, uno de los temas más debatidos durante la campaña electoral.

Torres Morales también expresó su respaldo a la posible permanencia de Velarde en el cargo, recordando que fue un pedido explícito de la mandataria electa y señaló que confía en que podrán llegar a un acuerdo.

Estabilidad monetaria

La continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva ha generado expectativa en los mercados, que valoran la estabilidad de la política monetaria. Velarde ha estado al frente de la institución desde 2006.

En ese sentido, acumula más de 18 años de gestión en el BCR. Además, ha sido reconocido por diversos sectores económicos por su manejo de la política monetaria y su contribución a la estabilidad económica del país.