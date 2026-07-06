Sorteo de miembros de mesa para elecciones regionales y municipales será el 24 de julio, informa ONPE

El próximo viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol (miembros de mesa) durante la jornada electoral", posteó el organismo electoral a través de su cuenta oficial en X.

Los ciudadanos sorteados, entre titulares y suplentes, serán capacitados en dos jornadas presenciales que se llevarán a cabo el 20 y 27 de septiembre. La ONPE también informó que para las elecciones de octubre se instalarán más de 10 mil locales de votación en más de mil distritos y 2 mil centros poblados a nivel nacional.

Autoridades a elegir

En las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, los peruanos elegirán a un total de 13,148 autoridades. Se elegirán 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, así como 196 alcaldes provinciales, 1,696 alcaldes distritales, además de 1,724 regidores provinciales y 9,118 regidores distritales.

Ciudadanos aptos para sufragio e inscripción de candidatos

Más de 26 millones 314 mil ciudadanos están llamados a sufragar, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por la Reniec para las ERM 2026. El pasado 16 de junio venció el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes.