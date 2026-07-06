Política

Hace 4 horas

Sorteo de miembros de mesa para elecciones regionales y municipales será el 24 de julio, informa ONPE

Más de 817 mil ciudadanos serán designados para ejercer este rol durante la jornada electoral. Los elegidos serán capacitados en dos jornadas presenciales el 20 y 27 de septiembre.

Foto: Andina



El próximo viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol (miembros de mesa) durante la jornada electoral", posteó el organismo electoral a través de su cuenta oficial en X.

Los ciudadanos sorteados, entre titulares y suplentes, serán capacitados en dos jornadas presenciales que se llevarán a cabo el 20 y 27 de septiembre. La ONPE también informó que para las elecciones de octubre se instalarán más de 10 mil locales de votación en más de mil distritos y 2 mil centros poblados a nivel nacional.

Autoridades a elegir

En las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, los peruanos elegirán a un total de 13,148 autoridades. Se elegirán 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, así como 196 alcaldes provinciales, 1,696 alcaldes distritales, además de 1,724 regidores provinciales y 9,118 regidores distritales.

Ciudadanos aptos para sufragio e inscripción de candidatos

Más de 26 millones 314 mil ciudadanos están llamados a sufragar, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por la Reniec para las ERM 2026. El pasado 16 de junio venció el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes.


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