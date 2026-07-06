Jorge Marticorena jura como nuevo ministro de Educación tras renuncia de María Cuadros

El presidente José María Balcázar tomó juramento este lunes 6 de julio a Jorge Marticorena Mendoza como nuevo ministro de Educación, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Su designación se da tras la renuncia irrevocable de María Cuadros al Ministerio de Educación.

Marticorena Mendoza permanecerá en el cargo como titular del Ministerio de Educación hasta el próximo martes 28 de julio, fecha en que se producirá el cambio de administración tras las elecciones generales pasadas.

Perfil de Marticorena

Jorge Marticorena, natural de Ica y nacido en enero de 1957, es cirujano dentista de profesión. Estudió en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde obtuvo su título profesional en 1981 y posteriormente una maestría en Odontología.

Desde 1984 se ha desempeñado como docente en la misma casa de estudios, realizando labores de enseñanza e investigación en la Facultad de Odontología. En el ámbito político, el nuevo ministro fue elegido congresista por Ica para el periodo 2021-2026. Durante su gestión parlamentaria, integró las bancadas de Perú Libre, Perú Bicentenario y Alianza para el Progreso, respectivamente.

Renuncia de María Cuadros

Cabe resaltar que, la salida de María Cuadros se produjo en medio de una controversia con un sector del Congreso por presuntas irregularidades en la designación de representantes ante el Consejo Directivo de la Sunedu, lo que impulsó una moción de interpelación y una denuncia constitucional en su contra.