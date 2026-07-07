José Balcázar: Contraloría decidió investigar los viajes realizados por el presidente a provincias

La Contraloría dispuso, en la víspera, la recopilación de información sobre los viajes oficiales realizados por el presidente José Balcázar al interior del país, que en solo cuatro meses de gestión habrían representado un gasto de S/1 millón 124 mil para el Poder Ejecutivo.

La notificación fue dirigida a Alonso Tenorio, secretario general de la Presidencia de la República – Despacho Presidencial. Donde se le solicita otorgar las facilidades necesarias al equipo de expertos del órgano de control para el desarrollo de la labor.

El monto señalado respecto a los viajes del jefe de Estado correspondería entre febrero y mayo. Estos gastos pertenecen a los recursos destinados para las comisiones oficiales del Ejecutivo, entre ellos, viáticos para los ministros.

FERIADOS LARGOS

Esa cifra no incluye los costos de operación de las aeronaves, el despliegue del personal de la Fuerza Aérea del Perú ni la logística asumida por el Grupo Aéreo N.° 8. Trascendió que el mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo. De ese total, 11 tuvieron como destino Lambayeque, la región donde nació, informa Correo.

Para esos desplazamientos se utilizaron vuelos comerciales, el avión presidencial, aeronaves del Ejército y un avión C-27J de la Fuerza Aérea del Perú. A veces el mandatario viajó con una numerosa delegación y en fechas que coinciden con feriados largos.