Balcázar sobre indulto a Castillo: Deberá sustentarse en el marco legal y constitucional vigente

En entrevista con Exitosa, el presidente interino José Balcázar señaló que cualquier decisión sobre un posible indulto a Pedro Castillo, preso por el intento de golpe de Estado de 2022, debe contar con un respaldo legal y constitucional.

Consultado si en la reunión entre el congresista y excandidato Roberto Sánchez y los integrantes de su bancada, Juntos Por el Perú, se abordó el posible indulto, manifestó que fue él quien planteó el tema al considerarlo pertinente.

SENTENCIA CONSENTIDA

"Les indiqué que existía un indulto de carácter constitucional, pero que el caso del expresidente Pedro Castillo Terrones no cumplía con el requisito porque no tenía una sentencia consentida", declaró Balcázar Zelada.

"Si bien es cierto que es una facultad presidencial, tengo que tener un sustento jurídico constitucional. En virtud de ello, esperaré a ver lo que pide o no pide el señor expresidente de la República", agregó.