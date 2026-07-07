JNE alerta que elecciones regionales y municipales están en riesgo de realizarse por falta de presupuesto

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que las elecciones regionales y municipales 2026 podrían no realizarse si el Gobierno no desembolsa los S/589 millones necesarios para su organización.

"Si no nos agencian los recursos de forma inmediata, tendremos que tomar medidas, inclusive, de tener que prolongar las autoridades regionales y municipales vigentes", declaró a la prensa tras una reunión con la ONPE y el Reniec.

La solicitud del presupuesto para los comicios del próximo 4 de octubre viene siendo gestionada desde hace ocho meses, pero el monto asignado en el PL 14799 de créditos suplementarios no cubre la totalidad de lo requerido.

Montos requeridos

En ese sentido, Burneo Bermejo explicó que el Jurado Nacional de Elecciones necesita S/75 millones adicionales, mientras que la ONPE requiere S/250 millones para cumplir con toda la logística electoral.

Riesgos y plazos

El presidente del JNE subrayó que la falta de recursos pone en riesgo la organización del proceso electoral, que elegirá a más de 13 mil autoridades en todo el país. La advertencia se da a pocos meses de los comicios, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento del cronograma electoral establecido.