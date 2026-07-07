José Balcázar espera ceñirle la banda presidencial a Keiko Fujimori el 28 de julio

Esta mañana, el mandatario interino José Balcázar dijo que invitará formalmente a la presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, a visitar Palacio de Gobierno en los próximos días.

"La vamos a invitar a ver si acepta esta semana que viene para tener una reunión en Palacio de Gobierno; me gustaría tenerla y hablar", comentó el jefe de Estado en amplia entrevista con radio Exitosa.

CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN

Además, señaló que espera ser él quien le imponga la banda presidencial a la lideresa de Fuerza Popular durante la ceremonia de juramentación que se llevará a cabo el 28 de julio en el Congreso de la República.

"Está en mi perspectiva eso, (...) considero que debe ser un tránsito muy pacífico y ordenado, es lo que esperamos todos los peruanos y peruanas", indicó Balcázar Zelada.