Carlos Álvarez aconseja a Keiko Fujimori en la lucha contra la delincuencia: “Se requiere mano de hierro”

El excandidato presidencial se reunió con la electa mandataria para conversar sobre la criminalidad que afecta al Perú.

Tras la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones presidenciales frente a Roberto Sánchez por más de 49 mil votos, la electa mandataria viene sosteniendo reuniones con diversos políticos y excandidatos. Uno de ellos fue el expostulante de País para Todos, Carlos Álvarez, con quien abordó posibles medidas frente a la inseguridad ciudadana.

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez Loayza sostuvo que le brindó una serie de recomendaciones a la lideresa de Fuerza Popular con el objetivo de devolverles la tranquilidad a los peruanos, quienes viven asfixiados por la ola criminal que gana terreno día a día en el país.

“Se requiere no solo mano dura, sino mano de hierro contra los delincuentes. Además, se deben fomentar valores, principios y educación para fortalecer el rol fundamental de la familia en la protección contra la delincuencia y frente al peligro que representan las drogas en nuestra sociedad”, mencionó el exaspirante a Palacio de Gobierno a su salida del domicilio de Fujimori Higuchi.

Saluda continuidad de Julio Velarde

Luego de la reunión que sostuvo Keiko Fujimori con Julio Velarde, donde se confirmó la continuidad de Velarde García al frente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Álvarez saludó la decisión del funcionario de seguir al mando de la entidad. “La ratificación de Julio Velarde es una situación muy positiva para el país, ya que permite mantener la estabilidad de la moneda durante más de veinte años”, expresó Álvarez.