Senado peruano: estas serán las funciones y atribuciones de sus integrantes

La nueva estructura del Congreso establece una distribución de funciones entre Senado y Diputados tras más de tres décadas de ausencia de la bicameralidad.

Tras la proclamación oficial de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedó definida la nueva estructura del Congreso de la República con el retorno de la bicameralidad, conformada por el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El nuevo Senado estará integrado por 60 representantes elegidos para un periodo de cinco años. En donde tendrá funciones específicas dentro del sistema legislativo y contará con atribuciones de control político, aprobación de normas y designación de altas autoridades del Estado.

¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DE LOS SENADORES?

De los 60 integrantes del Senado, 30 fueron elegidos por distrito electoral múltiple, donde cada circunscripción o departamento eligió a un representante, además de cuatro senadores por Lima Metropolitana, uno por la Provincia Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

Los otros 30 miembros fueron elegidos mediante un distrito electoral único nacional, es decir, con el voto de todos los ciudadanos del país, donde según la normativa vigente, los electores podrán utilizar el voto preferencial en ambas modalidades, con la posibilidad de doble voto preferencial en la elección nacional.

PRINCIPALES FUNCIONES

Las principales funciones del Senado serán aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados. Además, tendrá la facultad de elegir autoridades como el defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central de Reserva y al contralor general de la República.

También podrá ratificar al superintendente de Banca, Seguros y AFP, autorizar los viajes del presidente al extranjero y controlar decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados internacionales. Estas atribuciones forman parte de la Ley N.° 31988, que estableció el retorno de la bicameralidad en el Congreso.