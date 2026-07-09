Freddy Solano renuncia al cargo de ministro de Trabajo: fue acusado de presentar documento falso

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Esta mañana, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, renunció al cargo tras los cuestionamientos en su contra por presentar supuestamente un certificado laboral falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

En una carta dirigida al presidente interino José Balcázar, el ahora exfuncionario dijo que tomó la decisión ante las críticas que han generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la “estabilidad institucional”.

CONCIENCIA TRANQUILA

“Frente a ello, reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada”, se lee en su carta publicada en sus redes sociales.

“Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”, agregó en otro párrafo Solano González.