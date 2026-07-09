Keiko Fujimori y alcalde Reggiardo inspeccionan medidas de prevención ante el fenómeno El Niño

Este mediodía, la presidenta electa, Keiko Fujimori, junto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inspeccionaron las medidas de prevención que está implementando la comuna metropolitana ante la anunciada llegada del fenómeno El Niño.

Durante la actividad, la lideresa de Fuerza Popular destacó la importancia de anticiparse a los posibles efectos del evento climático. Señaló que la principal inquietud está en las consecuencias que podrían sufrir miles de familias en todo el país.

"Lo que a todos nos preocupa es la catástrofe que pueda ocasionar el fenómeno El Niño, los daños en los seres humanos, los daños materiales, los daños en la agricultura, no solo en la zona de lluvias en la costa norte, sino también en nuestra sierra con la llegada del friaje y la sequía", dijo.

ALMACÉN CENTRAL

Asimismo, destacó la labor que desarrolla el municipio de Lima para reducir los riesgos ante eventuales emergencias e hizo un llamado para que estas medidas puedan implementarse también en otras regiones vulnerables, sobre todo en el norte.

Por su parte, el alcalde Reggiardo informó que la comuna ha entregado 2,500 kits de ayuda humanitaria en los 43 distritos de Lima y cuenta con un almacén central con carpas, camarotes, implementos de cocina y raciones alimentarias.