Parlamentario Flavio Cruz juró como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, juró hoy como nuevo ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, luego que Freddy Solano presentara su renuncia al cargo tras ser acusado de presentar un certificado laboral falso.

Solano González renunció tras las fuertes críticas por, presuntamente, presentar documentos falsos para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

CONCIENCIA TRANQUILA

En un oficio dirigido al presidente José Balcázar, Solano González explicó que tomó la decisión a raíz de la polémica que ha generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la “estabilidad institucional”.

“Jamás he cometido actos contrarios a la ley (...). Me retiro con la conciencia tranquila de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado su trayectoria en el servicio público”, indica en su carta.