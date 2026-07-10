Keiko Fujimori y José María Balcázar se reunirán en Palacio de Gobierno: ¿cuándo será el encuentro?

La presidenta electa acudirá a la Casa de Pizarro antes del cambio de mando para coordinar el proceso de transferencia de poder.

Luego de la visita de José María Balcázar a la oficina de Keiko Fujimori, ambos conversaron sobre los principales problemas que afectan a la ciudadanía y las medidas que deberá adoptar el próximo Gobierno para atender las demandas de la población.

Tras el encuentro, se conoció que la mandataria electa en los comicios del domingo 7 de junio se reunirá nuevamente con el actual jefe de Estado en Palacio de Gobierno. La cita tendrá como objetivo coordinar los últimos detalles del proceso de transferencia de poder antes del cambio de mando.

BALCÁZAR FELICITÓ A KEIKO FUJIMORI

José María Balcázar reveló que, durante la conversación, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de la República y le expresó sus mejores deseos ante el inicio de su primera gestión al frente del país. “Esta visita protocolar era para reiterar nuestra felicitación”, declaró Balcázar luego de la reunión.

Cabe mencionar que, tras conversar con el mandatario, la lideresa de Fuerza Popular se reunió con el alcalde de Lima para iniciar la elaboración de planes de contingencia ante la posible llegada del fenómeno El Niño, que podría ocasionar millonarias pérdidas económicas en el país.