Tras declaraciones de Keiko Fujimori: Gobierno mexicano dispuesto a retomar relación con el Perú

Esta mañana, durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, destacó que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, haya expresado su voluntad de retomar las relaciones entre ambos país.

"Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos de restablecer las relaciones diplomáticas", declaró la dignataria.

Dijo también que le solicitó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, que establezca comunicación con el "nuevo equipo que va a gobernar" Perú con el objetivo de "ver las particularidades de cómo recuperar esa relación".

PEDRO CASTILLO

Como se recuerda, en la víspera, Fujimori Higuchi afirmó que de su lado tiene "toda la intención" para retomar las relaciones con México, suspendidas desde 2025, luego que el Estado mexicano cuestionó la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Pese a su voluntad de retomar las relaciones, Sheinbaum Pardo manifestó que la posición de México "va a seguir siendo esa, no va a cambiar respecto al caso de Castillo Terrones", a la vez que pidió esperar a la opinión de Fujimori Higuchi sobre este tema.