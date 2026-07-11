JNE programa el 13 de julio audiencia para evaluar si procede candidatura municipal de Rafael López Aliaga

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó una audiencia pública para el próximo 13 de julio, a las 3:00 p.m., con el objetivo de revisar el recurso de apelación presentado por Renovación Popular.

La impugnación cuestiona la resolución del 30 de junio que declaró improcedente la inscripción de la candidatura municipal encabezada por Rafael López Aliaga, junto a Guillermo Valdivieso y Mario Luna.

El expediente fue elevado al JNE luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitiera la apelación el 4 de julio. La decisión final del pleno definirá si el líder de Renovación Popular puede competir por la alcaldía de Lima Metropolitana en las elecciones de octubre.

Postura del partido

En el recurso, el personero legal Fernando Sandoval argumenta que la resolución del JEE vulnera el "derecho fundamental a ser elegido" de los candidatos y que el impedimento legal solo aplica a congresistas en funciones, no a quienes aún no han asumido el cargo.

Fallo definirá participación en comicios

Según la defensa, "al no asumir el mandato o no haber juramentado, el elegido no se encuentra inmerso en el impedimento de ley". La decisión del pleno del JNE será clave para definir si López Aliaga podrá participar en los comicios municipales.