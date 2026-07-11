Gobierno actualiza plan de modernización de equipamiento de la PNP con inversiones del Fondo de Defensa

El Gobierno oficializó la actualización del Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la Policía Nacional del Perú (PEME 2025-2030)

La disposición se realizó a través de la Resolución Suprema N.° 184-2026-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El instrumento orientará las inversiones para fortalecer las capacidades operativas de la PNP en los próximos años.

La actualización modifica el Capítulo 4, Anexo C, referido a la calendarización anual de los requerimientos de equipamiento, y fue aprobada por unanimidad en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), realizada el 11 de junio de 2026.

Clasificación y financiamiento

El PEME actualizado fue clasificado como documento reservado por la Comandancia General de la PNP, debido a que contiene información sobre adquisición de armamento para operaciones especiales, cuya divulgación podría afectar la seguridad y poner en riesgo la integridad de las personas involucradas.

Los recursos para las acciones del plan provendrán del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Ley N.° 28455), destinado exclusivamente a adquisición, modernización, renovación tecnológica, reparación y mantenimiento del equipamiento.