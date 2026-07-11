Ministerio Público reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular tras fallo del TC

El Ministerio Público oficializó el retorno de Víctor Raúl Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular, a través de la Resolución Nº 2013-2026-MP-FN, publicada en el boletín de normas del diario El Peruano.

La medida se da tras la rehabilitación de su título por parte de la JNJ, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundado su amparo y anuló su destitución de 2021.

La resolución lo asigna a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, y establece una serie de cambios en otras dependencias del Ministerio Público, incluyendo el traslado de la fiscal Zoraida Ávalos Rivera a la Primera Fiscalía Suprema Penal.

Reorganización fiscal

La norma también designa a Gilmer Robinson Jara Vergara en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios, a Lourdes Bernardita Téllez Pérez de Vargas en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Corrupción de Funcionarios, a César Augusto Zanabria Chávez en la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima, y a Elma Sonia Vergara Cabrera en la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto.

Adecuación de funciones fiscales

El reordenamiento busca adecuar las funciones de los fiscales en diferentes instancias, luego de que la JNJ emitiera el 7 de julio la resolución que rehabilitó el título de Rodríguez Monteza, lo que permitió su reincorporación efectiva al Ministerio Público.