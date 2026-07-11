Congreso: bancada electa de Ahora Nación apoya que Renovación Popular presida mesas directivas

En entrevista con RPP, Jaime Delgado, senador electo de Ahora Nación, dijo que están conversando con distintas agrupaciones del Congreso para conformar listas para presidir e integrar las mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados.

Destacó que dichas conversaciones se están dando en estos momentos con los delegados de los partidos Obras, Juntos por el Perú y también con Renovación Popular. Además, no descartó entablar diálogo con la bancada electa de Buen Gobierno.

Indicó también que su bancada, Ahora Nación, no tendría ningún inconveniente en que Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, presida ambas mesas directivas del Parlamento Nacional, ya sea con representantes de su partido político o sin ellos.

ESTABLECER UN CONSENSO

"Considero que el primer acuerdo es establecer un consenso en llevar las mesas directivas. En segundo lugar, quién la preside ya es una cosa secundaria. Por nuestra parte, no tenemos ningún condicionamiento a presidirla”, manifestó Delgado Zegarra.

“Yo creo que eso ya será en función también del número de parlamentarios que corresponde a cada bancada. Por nuestra parte, no tenemos inconveniente que Renovación Popular u otro grupo puedan presidir las mesas y nosotros formar parte de la mesa o no, también", agregó.