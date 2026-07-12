Encuesta Datum: 73% de los ciudadanos considera que la seguridad debe ser la prioridad del próximo gobierno

Según una reciente encuesta de Datum, el 73 % de la ciudadanía considera que la prioridad del gobierno Keiko Fujimori debe ser combatir la inseguridad, la mayoría de los entrevistados señalan que la violencia está desbordada.

Los otros temas que también debe atender el nuevo Ejecutivo a partir del 28 de julio son: generar empleo y reactivar la economía con un 26 %, mejorar los servicios de salud con un 24 % y optimizar la calidad de la educación con un 20 %.

PRÓXIMA GESTIÓN

Por otro lado, el 42 % de los ciudadanos cree que la próxima gestión de Keiko Fujimori Higuchi será mucho mejor en comparación con el Ejecutivo saliente conducido por el actual mandatario interino José Balcázar Zelada.

El sondeo revela también que el 25 % de los entrevistados piensa que la situación general del país se mantendrá igual los próximos años, un 20 % estima que será mucho peor y un 13 % manifestó no tener una postura definida al respecto.

La investigación de opinión pública fue ejecutada a nivel nacional entre el 3 y el 6 de julio por la empresa Datum para el diario El Comercio, informa Canal N.