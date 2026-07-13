JNJ: postulante para jefe de la ONPE será entrevistado personalmente este 14 de julio

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevará a cabo este martes 14 de julio la entrevista personal a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, único postulante en carrera para ocupar la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La sesión pública se realizará a las 11:00 horas en la Sala de Actos de la sede institucional en San Isidro y será transmitida en vivo por las redes sociales del organismo. La calificación final se publicará en el Boletín Oficial de la Magistratura.

Durante la entrevista, los miembros del pleno evaluarán su trayectoria profesional, solvencia, idoneidad, proyección personal y los resultados de las pruebas de confianza (patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica).

Proceso de votación

Luego de la entrevista, el pleno calificará al postulante y elaborará el cuadro de méritos con el promedio final de todas las etapas. Posteriormente, se realizará una votación nominal; para ser nombrado, Loyola deberá obtener al menos dos tercios de los votos del pleno. De no alcanzarlos, la plaza se declarará desierta.

Restitución de Loyola en proceso

El postulante fue restituido en el proceso luego de que la JNJ declarara fundado su recurso de reconsideración contra la resolución que lo excluyó. La JNJ destacó su compromiso con la selección de profesionales idóneos para fortalecer la institucionalidad democrática.