Keiko Fujimori: "Desde los primeros meses se notará un orden y recuperación de la paz en el Perú"

La presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que su gobierno mostrará resultados en materia de seguridad desde los primeros meses. En entrevista con la revista Semana de Colombia, señaló que la "decisión política" será clave para recuperar el orden y la paz en el país, y adelantó que se implementarán medidas inmediatas para combatir la delincuencia.

"Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es decisión política de nuestro gobierno. Desde los primeros meses ustedes empezarán a notar un orden y recuperación de la paz en el Perú", manifestó Fujimori Higuchi.

Asimismo, planteó que las Fuerzas Armadas y la Policía participarán en operativos de rastrillaje para buscar proactivamente a los delincuentes, y mencionó que una de las propuestas de su partido es cuidar las fronteras con apoyo militar.

Reformas en justicia y penales

La lideresa de Fuerza Popular señaló que la impunidad es uno de los principales problemas en el Perú, y que se requiere implementar juzgados de flagrancia en todo el país para elevar el ratio de sentencias. También anunció modificaciones al Código Penal como parte de las reformas necesarias para garantizar una justicia más efectiva.

En cuanto al sistema penitenciario, indicó que su plan de gobierno contempla la construcción de cuatro cárceles grandes y un penal de máxima seguridad para los criminales más peligrosos, para lo cual se convocarán a licitaciones internacionales.