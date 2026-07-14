Ejecutivo autoriza transferencia de S/8.3 millones para atender emergencias por desastres naturales

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas por hasta S/8,300,000 a favor de 83 gobiernos locales para financiar intervenciones para atender emergencias presentadas por desastres naturales.

La medida fue establecida a través del Decreto Supremo N° 134-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Las partidas se transfieren con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En virtud a lo dispuesto, los gobiernos locales llevarán adelante acciones priorizadas en el Acta N° 55 de la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes).

Recursos necesarios y firma de DS

La transferencia busca dotar a las municipalidades de los recursos necesarios para actuar de manera oportuna frente a emergencias naturales, fortaleciendo la capacidad de respuesta en las zonas más vulnerables del país. El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar; del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y del ministro de Defensa, Amadeo Flores.