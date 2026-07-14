José María Balcázar solicita al Congreso pensión vitalicia como expresidente

El mandatario interino sostuvo que ejerció de manera plena la Presidencia de la República desde febrero de 2026 y pidió acceder a los beneficios establecidos para los exjefes de Estado.

El presidente interino José María Balcázar solicitó formalmente al Congreso el reconocimiento de una pensión vitalicia y los beneficios correspondientes a los expresidentes de la República, al considerar que ejerció de manera efectiva la máxima magistratura del país desde el 18 de febrero de 2026. El pedido fue presentado mediante un oficio dirigido al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, cuando restan pocos días para el término de su gestión, previsto para el 28 de julio.

En el documento, Balcázar argumentó que asumió la Presidencia conforme a los mecanismos de sucesión y encargatura establecidos en la Constitución, desempeñando de forma “plena, exclusiva y excluyente” todas las funciones, prerrogativas y responsabilidades inherentes al cargo. Asimismo, indicó que corresponde regularizar su situación previsional “conforme a la dignidad del cargo”, invocando el artículo 1 de la Ley N.° 26519, el derecho constitucional de petición y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Como sustento, el mandatario citó el caso del expresidente Valentín Paniagua, quien recibió la pensión vitalicia tras asumir la Presidencia mediante sucesión constitucional. Según Balcázar, dicho antecedente constituye un precedente administrativo y el principio de igualdad impediría otorgar un tratamiento distinto a situaciones que considera equivalentes.

¿QUÉ DIRÁ EL CONGRESO?

Sin embargo, la solicitud podría enfrentar cuestionamientos debido a que, en 2022, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una opinión consultiva en la que estableció que la pensión vitalicia corresponde únicamente a los presidentes elegidos por voto popular que hayan ejercido el mandato constitucional, excluyendo a los vicepresidentes y a los titulares del Congreso que asumieron la Presidencia por sucesión. Ahora será el Parlamento el que evalúe si el pedido del jefe de Estado interino se ajusta al marco legal vigente.