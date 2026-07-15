Congreso condecoró a José Jerí con la medalla de Gran Cruz: ceremonia se realizó en privado

El Congreso de la República otorgó a José Jerí Oré este miércoles 15 de julio, la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz en reconocimiento a su gestión desempeñada como expresidente del Parlamento.

Dicha ceremonia se llevó a cabo en una sala del Palacio Legislativo. La distinción, una de las máximas condecoraciones del Parlamento, le fue entregada pese a las críticas y objeciones internas.

Distinción y acompañamiento

Las imágenes de la ceremonia muestran un acto protocolar de carácter privado, en el que los integrantes de la Mesa Directiva acompañaron al expresidente en la recepción de la Medalla de Honor, una distinción que suele entregarse a figuras destacadas por su servicio al Estado.

En las imágenes difundidas se observa a Jerí Oré durante su discurso, acompañado del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi; el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón; y el tercer vicepresidente, Ilich López.

Condecoración pese a cuestionamientos

La condecoración se otorgó a pesar de que la bancada de Somos Perú, a la que pertenece el exlegislador, había manifestado su rechazo debido a las investigaciones fiscales y denuncias en su contra.