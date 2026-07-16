Keiko Fujimori se reúne con José María Balcázar en Palacio de Gobierno

Tras recibir sus credenciales como presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori llegó durante la mañana de este jueves 16 de julio a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente saliente, José María Balcázar.

El jefe de Estado recibió a Fujimori Higuchi en la puerta de la Casa de Pizarro. El encuentro se produjo después de que Balcázar acudiera a la vivienda de la lideresa de Fuerza Popular, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamara ganadora de la segunda vuelta presidencial realizada el 7 de junio de 2026.

Keiko Fujimori recibió sus credenciales

Durante una ceremonia oficial, el JNE entregó a Keiko Fujimori las credenciales que la reconocen como presidenta electa del Perú. La actividad se desarrolló en el auditorio del Gran Teatro Nacional, donde la próxima mandataria ofreció un discurso de más de 30 minutos dirigido a los asistentes y a la ciudadanía. Durante su intervención, Fujimori hizo un llamado a la reconciliación entre los peruanos y adelantó algunos de los criterios que tendrá en cuenta para conformar su próximo gabinete ministerial.

“Nuestro Gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria, porque el país necesita un gabinete que sepa tomar decisiones, que actúe con rigor técnico, que comprenda que servir al Estado es uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano”, indicó.