Jefa del Reniec respalda a Keiko Fujimori: “Va a ser la madre de todo el Perú”

Carmen Velarde le deseó éxitos a la presidenta electa y pidió a las instituciones trabajar de manera conjunta por el país.

Tras la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa, realizada en el Gran Teatro Nacional, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, expresó su respaldo a la próxima mandataria, quien asumirá funciones el 28 de julio.

En declaraciones a la prensa, Velarde manifestó su confianza en la gestión que Fujimori Higuchi desarrollará al frente del Poder Ejecutivo y destacó los desafíos que deberá afrontar para atender los principales problemas que afectan a la población.

“Confío en una mujer sabia, en una mujer que ha pasado muchas situaciones difíciles, en una mujer que es madre y, como madre, va a ser la madre de todo el Perú. Ese es mi mayor deseo”, declaró la titular del Reniec.

“Debemos trabajar en un solo camino”

La jefa del Reniec también consideró que los ciudadanos y las instituciones deben dejar de lado sus diferencias y trabajar unidos por el bienestar de todos los peruanos. “Todas las instituciones tenemos que cooperar. Todos somos peruanos. Detrás de cada uno de nosotros hay familias que nos necesitan. Así que sumemos a fin de que tengamos un Perú mejor”.