¡Homenaje a los héroes! Keiko Fujimori convoca a excombatientes al Desfile Cívico Militar

La participación de los excombatientes busca rendir homenaje a quienes enfrentaron al terrorismo en una de las etapas más difíciles de la historia nacional.

Los excombatientes de la lucha contra el terrrismo tendrán una participación especial en el Gran Desfile Cívico Militar que se realizará este 29 de julio, gracias a la invitación de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

La convocatoria fue confirmada tras una reunión sostenida con representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia (Asonaded), organización que agrupa a licenciados de las Fuerzas Armadas de distintas regiones del país.

El encuentro se llevó a cabo este sábado en la oficina de la mandataria electa y contó con la presencia de una delegación de excombatientes, quienes además fueron a presentar formalmente a la organización y mostrar su respaldo a la próxima mandataria del Perú.

TENDRÁN PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE MILITAR

El presidente de Asonaded, Javier Pereyra, señaló que la agrupación está conformada por licenciados de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo y destacó que no representan movimientos violentistas ni grupos radicales. “Nosotros estamos aquí. Hemos venido a expresar nuestro respaldo a la señora presidenta y a dar a conocer quiénes somos: licenciados de las Fuerzas Armadas y excombatientes de la lucha contra el terrorismo. No somos grupos violentistas ni etnocaceristas, somos la reserva que combatió el terrorismo en nuestro país”, manifestó.

Asimismo, Pereyra informó además que uno de los principales acuerdos de la reunión fue la invitación para integrar el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, con el fin de recibir un reconocimiento a quienes participaron en la defensa del país. “Además, hoy hemos logrado algo muy importante. La señora presidenta nos ha invitado a participar en el desfile por Fiestas Patrias este 29 de julio”, agregó.