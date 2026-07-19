Keiko Fujimori expresa condolencias por víctimas del sismo en Junín y pide al Gobierno atender a afectados

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el sismo de magnitud 5.1 ocurrido en la región Junín, que dejó seis víctimas mortales. A través de sus redes sociales, la líder de Fuerza Popular expresó su pesar y envió un mensaje de solidaridad a los damnificados.

"Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados", posteó.

Llamado a las autoridades

Fujimori Higuchi saludó las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exhortó al Gobierno a continuar con los esfuerzos de respuesta para los afectados por este devastador movimiento telúrico.

"Exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas necesarias para proteger a la población", añadió la presidenta electa en su post.

Daños y afectaciones

El sismo ocurrió la noche del último sábado 19 de julio en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, y las autoridades continúan evaluando los daños en viviendas e infraestructura. Los equipos de emergencia trabajan en la atención de los afectados y en la coordinación con el Gobierno central para agilizar la ayuda humanitaria.