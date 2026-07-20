Senadores y diputados electos de Fuerza Popular de Lima renunciarán a gastos de instalación

Los senadores y diputados electos que residan en Lima, así como los congresistas reelegidos, no recibirán la asignación por gastos de instalación para el inicio del nuevo periodo parlamentario, así lo informó la bancada Fuerza Popular.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el grupo parlamentario detalló que dicho acuerdo fue adoptado durante una sesión conjunta, que se realizó el pasado viernes 10 de julio.

El partido explicó que el beneficio solo aplica para legisladores que deban trasladarse por primera vez a Lima para ejercer su función, mientras que quienes ya viven en la capital o han sido reelegidos no enfrentarán esos costos, por lo que no corresponde el pago.

Austeridad y uso responsable

Fuerza Popular señaló que la medida busca reafirmar el compromiso con la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos. La decisión busca evitar gastos innecesarios y priorizar los fondos para quienes realmente los necesitan para instalarse.