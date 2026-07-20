Balcázar sobre pensión vitalicia: “Ha habido un error de interpretación"

El presidente de la República, José María Balcázar, explicó que su solicitud presentada al Congreso no busca una pensión vitalicia, sino la actualización de su prestación como vocal supremo del Poder Judicial.

Asimismo, precisó que su reclamo corresponde a la actualización de su manutención como magistrado. El Ejecutivo deberá presentar documentación que respalde la solicitud para que el Congreso evalúe el trámite.

Según el mandatario, el área legal cometió "un error de interpretación" al presentar el pedido. "Estoy reclamando que me reactualicen mi pensión como vocal supremo. No pretendo ninguna pensión vitalicia", afirmó Balcázar.

Criterio legal

El mismo criterio aplicaría para José Jerí, quien reconoció que "meditará" sobre una eventual pensión vitalicia. La aclaración de Balcázar busca corregir la interpretación inicial sobre el alcance de su solicitud.