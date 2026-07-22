José Cueto advierte impacto político del fallo del TC que favorece a Vladimir Cerrón

La resolución del Tribunal Constitucional reabrió el debate sobre el uso de la prisión preventiva y su impacto en la política peruana.

Un intenso debate político se ha generado luego de que una reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) anulara la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, decisión que ha sido cuestionada por diversas figuras políticas, entre ellas el congresista José Cueto.

Asimismo, algunos sectores consideran que la eventual libertad de Cerrón podría convertirse en un factor de presión constante para el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

FACTOR NEGATIVO PARA EL NUEVO GOBIERNO

Según explicó Cueto en declaraciones a Exitosa Noticias, esta resolución responde a un error de forma en el procedimiento judicial observado por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, señaló que al retrotraerse la medida a comparecencia, el proceso continúa abierto y aún debe seguir su curso correspondiente. “La sentencia lo que marca es un error en la forma judicial. Al final el TC ha hecho caso al hábeas y se retrotrae a comparecencia", indicó.

Asimismo, esta decisión sobre la libertad del líder de Perú Libre podría representar preocupación por el fuerte impacto político. "El gran problema de esto es que, y temo, de que, a diferencia del señor Sánchez, es que el señor Cerrón sí va a ser una piedra en el zapato para el gobierno de Keiko", agregó.

PERÚ LIBRE CELEBRA ESTA DECISIÓN

Por otro lado, este fallo a favor de Vladimir Cerrón, que deja sin efecto la prisión preventiva al considerar insuficientes sus fundamentos, fue celebrado por integrantes de Perú Libre. El congresista Américo Gonza calificó la decisión como una victoria y sostuvo que la medida de prisión preventiva constituyó un abuso judicial.

Asimismo, manifestó su expectativa de reunirse próximamente con el líder de Perú Libre, cuyo paradero aún no ha sido precisado ni por sus allegados ni por su abogado.