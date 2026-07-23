Keiko Fujimori se reunió con Roberto Chiabra: ¿qué temas abordaron?

El excandidato presidencial de Unidad y Paz llegó hasta la oficina de la mandataria electa en San Isidro.

A pocos días de jurar como nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori informó, a través de sus redes sociales, que sostuvo una reunión con el congresista y excandidato presidencial de Unidad y Paz, Roberto Chiabra, quien se sumó a la lista de exaspirantes a Palacio de Gobierno que sostiene una conversación con la electa mandataria.

¿QUÉ TEMAS ABORDARON?

El encuentro se realizó en la oficina de la presidenta electa, ubicada en San Isidro. Durante la conversación, ambos abordaron asuntos de interés nacional, entre ellos la lucha contra la inseguridad ciudadana, tema que pone en zozobra a la población, producto a los constantes hechos criminales que se registran en el país todos los días.

“Hemos conversado sobre temas que ella tiene que ver: fronteras y el tema de los penales, para que no nos sigan extorsionando. He venido como representante de mi partido, Unidad y Paz, a saludar a la presidenta electa y desearle los mayores éxitos”, manifestó el parlamentario.

Roberto Chiabra se suma así a la lista de políticos que se han reunido con Keiko Fujimori. Anteriormente, también acudieron a su oficina en San Isidro otros excandidatos presidenciales, como Jorge Nieto, Enrique Valderrama y César Acuña, entre otros.