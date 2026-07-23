Presidente de Israel felicita a Keiko Fujimori: “Apreciamos al Perú y debemos trabajar juntos”

Isaac Herzog destacó las relaciones diplomáticas entre ambos países y expresó su interés en fortalecer la cooperación bilateral.

A pocos días de que Keiko Fujimori jure como presidenta del Perú, tras imponerse a Roberto Sánchez en las elecciones, la mandataria electa sostuvo una conversación virtual con el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su triunfo en las urnas.

En el video difundido a través de las redes sociales, Herzog recordó los lazos de amistad que unen a ambas naciones y expresó su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente en materia comercial, tecnológica y de cooperación.

“Creo firmemente que deberíamos impulsar nuestros acuerdos comerciales, de cooperación y tecnológicos. El mundo está cambiando y debemos trabajar juntos en el ciberespacio, en inteligencia artificial y en otros ámbitos importantes del mundo moderno. Apreciamos al Perú porque somos grandes amigos”, manifestó.

SE DISCULPÓ POR NO ASISTIR A LA TOMA DE MANDO

Ante la próxima llegada de diversos líderes internacionales para participar en la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori, el presidente de Israel lamentó no poder asistir al acto oficial. “Lamento no poder acudir a su toma de posesión, pero mi corazón estará con usted y las bendiciones de la Ciudad Sagrada de Jerusalén la acompañarán”, expresó.