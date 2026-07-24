Ministro de Justicia anuncia rechazo del indulto y la gracia presidencial para Pedro Castillo

A pocos días de que José María Balcázar deje la Presidencia de la República y entregue el mando a Keiko Fujimori, el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, anunció que el Ejecutivo no otorgará el indulto al exmandatario Pedro Castillo.

Del mismo modo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) precisó que tampoco se concederá la gracia presidencial solicitada en favor del exjefe de Estado, luego de que la comisión encargada de evaluar el pedido concluyera su revisión. Asimismo, aclaró que Pedro Castillo no fue la única persona que presentó una solicitud de este tipo.

“La sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales ya concluyó y se revisó el caso que quedaba pendiente. Fueron 17 solicitudes las que se presentaron a lo largo de este tiempo. No hay ninguna gracia ni ningún indulto y continuamos trabajando, como siempre, para acercar la justicia a todos los peruanos”, manifestó Jiménez Borra.

ASEGURA QUE DEJARÁ EL CARGO CON LA FRENTE EN ALTO

Respecto a su gestión, el ministro de Justicia aseguró que dejará la cartera con la frente en alto. Además, sostuvo que realizó un buen trabajo para garantizar una adecuada transición y evitar inconvenientes durante el inicio del gobierno de Keiko Fujimori.