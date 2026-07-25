Denuncian a Balcázar por presuntos delitos vinculados a compra de aviones F-16 y crisis de inseguridad

El congresista Segundo Montalvo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el presidente José María Balcázar y varios exministros por presuntos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

La acusación presentada por el también presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, se sustenta en dos ejes, el incremento de la criminalidad durante su gestión y la adquisición de aviones de combate F-16.

El documento señala que bajo la administración de Balcázar, los índices de homicidios y extorsiones aumentaron, posicionando al Perú en el puesto 11 de inseguridad a nivel mundial. La denuncia también cuestiona el Decreto Supremo N°001-2026, que autorizó la compra de 24 aviones F-16 por US$3,500 millones bajo "secreto militar".

Crisis de gabinete y plazos legales

La supuesta negativa pública del presidente sobre la existencia de los contratos provocó la renuncia del exministro de Defensa y el excanciller el pasado 22 de abril. Montalvo solicita a la Fiscalía iniciar diligencias preliminares y reservar la formalización de la investigación hasta el 28 de julio, cuando cesa la inmunidad presidencial.

Esta denuncia se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional que permite investigar al entorno presidencial durante el mandato. Para los exministros, al no contar con protección constitucional, se pide que las investigaciones comiencen de inmediato.