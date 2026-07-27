Senado y Cámara de Diputados instalan primera legislatura ordinaria del periodo 2026-2027

El presidente del Senado, Miguel Torres, declaró instalada la primera legislatura ordinaria del periodo 2026-2027 en la sesión realizada pasadas las 10:00 a.m. Tras la lectura del reglamento, convocó a los senadores a la sesión conjunta a las 12:00 p.m.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, instaló la legislatura ordinaria en su cámara a las 11:00 a.m., y también invitó a los diputados a la sesión conjunta del mediodía, que contará con la participación de ambas cámaras.

La sesión conjunta marcará el inicio formal del trabajo del Congreso bicameral, que por primera vez funcionará con dos cámaras. Este acto protocolario simboliza el inicio de las labores legislativas en el nuevo sistema parlamentario.

Juramentación de parlamentarios andinos

Los legisladores de ambas cámaras iniciarán sus funciones con la sesión conjunta programada al mediodía, donde se realizará la juramentación de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Periodo anual de sesiones

Cabe resaltar, que la instalación del Senado y la Cámara de Diputados marca el inicio del periodo anual de sesiones del Congreso bicameral, que se extenderá desde el 27 de julio hasta el 15 de diciembre.