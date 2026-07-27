Embajador de EE.UU. destaca nuevo capítulo en relación bilateral tras reunirse con Keiko Fujimori

La presidenta electa Keiko Fujimori, sostuvo este lunes una segunda reunión con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, en el marco de la visita de la delegación oficial que asistirá a su toma de mando el 28 de julio.

El encuentro se centró en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Navarro declaró estar "muy contento" con los diálogos y señaló que se evaluará en el futuro una eventual invitación a la Casa Blanca.

La delegación estadounidense, enviada por el presidente Donald Trump, está encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, e integrada por William Kimmitt, Erin Browne y Viviana Bovo. Navarro resaltó que la asunción de Fujimori representa "un momento de gran importancia" para el Perú y que recibirán "el pleno apoyo de Estados Unidos". El embajador subrayó el compromiso de Washington en diplomacia, comercio y política económica.

Relación bilateral sólida

Navarro destacó que la transmisión de mando es una oportunidad para reafirmar lo que ambos países pueden lograr como socios, "comunidades más seguras, instituciones más resilientes y una visión compartida de un Hemisferio Occidental libre y próspero". Recordó que la relación bilateral se ha mantenido sólida durante dos siglos pese a los cambios de liderazgo y desafíos regionales.

Agradecimiento y beneficiados con programas

El embajador agradeció la presencia de la delegación, en especial del vicesecretario Landau, a quien describió como "un gran amigo de la región". Navarro resaltó la colaboración en diversos ámbitos, desde la defensa hasta la prevención de desastres, y mencionó los programas de intercambio educativo que han beneficiado a miles de peruanos.