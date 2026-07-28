Presidente Balcázar y rey Felipe VI se reunieron en Palacio de Gobierno

Tras el arribo del rey de España, Felipe VI para las actividades de cambio de mando presidencial en el Perú, el presidente de la República, José María Balcázar, lo recibió este lunes 27 de julio en Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro, ambos jefes de Estado destacaron los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a Perú y España, además de reafirmar su compromiso de continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica Reforzada vigente desde el año 2015.

La reunión permitió revisar el estado de la relación bilateral y abordar temas de interés común como el intercambio comercial, las inversiones, la cooperación para el desarrollo y la lucha conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico.

SE BUSCA FORTALECER COOPERACIÓN ECONÓMICA

Durante la reunión entre las autoridades, destacraon el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países. España se consolida como el principal socio comercial del Perú en Europa, con un intercambio bilateral que alcanzó los US$ 3.768 millones en 2025, un 27 % más que el año anterior. Además, el país europeo mantiene una importante presencia como fuente de inversión extranjera, con más de US$ 5.227 millones destinados a proyectos de infraestructura y sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Durante la cita también se destacó la necesidad de avanzar en la suscripción del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, acuerdo que permitiría impulsar nuevas inversiones y brindar mayor seguridad a las relaciones económicas entre ambas naciones.

SE DESTACÓ A LA COMUNIDAD PERUANA EN ESPAÑA

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la situación de la comunidad peruana residente en España, integrada por aproximadamente medio millón de personas, quienes representan un importante vínculo humano, social y cultural que fortalece la relación entre ambos.

Por otro lado, el encuentro entre José María Balcázar y Felipe VI reafirmó la intención de mantener una agenda conjunta basada en la cooperación, el desarrollo económico y el fortalecimiento de los lazos históricos entre Perú y España.