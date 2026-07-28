Felipe VI y José María Balcázar compartieron cena en el marco de actividades protocolares

En el marco de sus últimas actividades protocolares como presidente de la República, José María Balcázar encabezó una cena de gala junto al rey de España, Felipe VI, evento al que también asistieron diversas autoridades y representantes internacionales.

Entre los invitados estuvieron delegaciones de Guatemala, Honduras, Italia, Alemania y Estados Unidos, cuyos representantes participarán en la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

REY DE ESPAÑA CAMINÓ POR LAS CALLES DE LIMA

Asimismo, una de las situaciones que más llamó la atención fue la presencia del rey de España, Felipe VI, caminando por las calles aledañas al Palacio de Gobierno. Tras sostener una reunión con el presidente de la República, José María Balcázar, decidió trasladarse a pie hacia su siguiente encuentro en el Palacio de Torre Tagle.

Esta situación sorprendió a cientos de personas que transitaban por la zona, quienes no ocultaron su asombro al encontrarse tan cerca del monarca español y aprovecharon la ocasión para registrar el momento con sus teléfonos móviles.