Keiko Fujimori recibió reconocimiento internacional por su defensa de la libertad económica

A pocas horas de asumir oficialmente la Presidencia de la República, la mandataria electa Keiko Fujimori participó en una ceremonia de reconocimiento organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom, realizada en el Museo Larco, en Pueblo Libre.

El evento reunió a diversas personalidades nacionales e internacionales, quienes asistieron para participar de la condecoración otorgada a la futura jefa de Estado. Keiko Fujimori mantiene un vínculo con dicha institución, donde anteriormente se desempeñó como docente.

AUTORIDADES INTERNACIONALES PARTICIPARON EN EL EVENTO

Entre los invitados destacaron importantes figuras políticas de la región, como el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad; el exmandatario de Chile, Eduardo Frei; y el expresidente de México, Vicente Fox. Asimismo, también se observó la presencia del embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, quien asistió acompañado de su esposa

Además, participó el exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez Reyes, quien fue visto ingresando nuevamente al recinto donde se desarrolló la ceremonia de reconocimiento.

RESPALDO A NUEVO CANCILLER

Por otro lado, a su salida del Museo Larco, el embajador estadounidense Bernie Navarro ofreció breves declaraciones a la prensa y se refirió a la designación de Carlos Espá como futuro ministro de Relaciones Exteriores, quien manifestó su conformidad con la elección.