A pocos minutos del inicio de la tradicional Misa y TeDeum

Autoridades y representantes del Estado se congregan en la Catedral de Lima a la espera de la presidenta electa.

Las autoridades del Estado comenzaron a llegar a la Catedral de Lima para participar en la tradicional Misa y Te Deum. Entre los asistentes destacaron el ingeniero López Chau, Astudillo y Figari, una figura histórica vinculada al fujimorismo.

Las diversas autoridades permanecen a la espera de la llegada de la presidenta electa, Keiko Fujimori, para dar inicio a la ceremonia religiosa, una tradición que se mantiene desde 1821 y que está estrechamente ligada a la historia y a las celebraciones de la independencia del Perú.

PEDIDO DE KEIKO FUJIMORI

Con esta ceremonia se dará inicio a las actividades oficiales por Fiestas Patrias. Posteriormente, la presidenta electa, Keiko Fujimori, se dirigirá al Congreso de la República para participar en el esperado cambio de mando y brindar su primer Mensaje a la Nación.

Por otro lado, Fujimori informó a representantes de la Iglesia Evangélica que no podrá asistir a las actividades programadas para el 29 de julio, debido a que encabezará una sesión del Consejo de Ministros, decisión que, según indicó, refleja su compromiso con el inicio de sus funciones al frente del Gobierno.