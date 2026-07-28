Presidente de Honduras propone acciones conjuntas en seguridad y fortalecer acuerdos bilaterales con Perú

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, brindó declaraciones a la prensa tras sostener una reunión bilateral en la sede de la Cancillería, en el marco de las actividades oficiales por la toma de mando de Keiko Fujimori.

Durante su intervención ante la prensa, el mandatario extendió sus felicitaciones al pueblo peruano por el aniversario 205 de la Independencia y también destacó el valor histórico de la jornada republicana.

​Asfura resaltó que la relación diplomática entre Perú y Honduras suma 150 años de historia, establecida formalmente desde 1876. Asimismo, expresó la intención de impulsar y consolidar los acuerdos bilaterales en materias clave como el intercambio comercial, el desarrollo educativo, el sector social y el turismo entre ambas naciones.

​Seguridad regional e intercambio diplomático

​Al ser consultado sobre la agenda de trabajo, el jefe de Estado hondureño señaló que la seguridad internacional y ciudadana es una preocupación común para los países de la región. En ese sentido, afirmó la importancia de implementar acciones conjuntas para hacer frente a esta problemática y brindar mayor estabilidad a los ciudadanos.

​El mandatario concluyó su saludo reafirmando el compromiso de su administración de trabajar coordinadamente en la agenda bilateral para asegurar el fortalecimiento de los vínculos económicos, industriales y de cooperación entre ambos gobiernos.